Pkw-Überschlag auf A5: Es war einmal ein BMW

Eine Totalsperre der Nordautobahn mussten zahlreiche Autopendler am Dienstagabend gegen 19 Uhr abwarten: Aus noch unbekannter Ursache verlor ein BMW-Lenker in Fahrtrichtung Brünn kurz vor Mistelbach-Ost die Kontrolle über seinen Wagen, der Pkw überschlug sich vermutlich gleich mehrmals und kam schließlich auf der Böschung am Dach zum Liegen.

Beim Eintreffen der Feuerwehrmitglieder aus Gaweinstal (Mistelbach) standen die Einsatzkräfte vor einem Trümmerfeld, der BMW glich einem Blechhaufen.

Der verletzte Lenker musste vom Notarzt auf der Fahrbahn erstversorgt werden – dafür wurde die A5 gesperrt. Der Mann wurde anschließend ins Spital nach Mistelbach gebracht.

Die Feuerwehr Gaweinstal übernahm indes die Fahrzeugbergung.

(nit)