Pkw bei Crash gegen Baum in zwei Teile gerissen

Spektakulärer Unfall am Pfingstsonntag, wenige Minuten vor 15 Uhr im Bezirk Wr. Neustadt-Land: Ein 22-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Freilandstraße bei Lanzenkirchen unterwegs, bog in die Katzelsdorfer Straße ein und geriet plötzlich auf das Bankett.

Der Honda kam ins Schleudern und donnerte in Folge mit der Fahrerseite gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen in zwei Teile gerissen wurde. Er kam schließlich im angrenzenden Acker zum Stehen.

Beim 22-Jährigen halfen alle Schutzengel zusammen: Er erlitt lediglich ein paar Schnittverletzungen.

Der Wagen allerdings ist schrottreif. Die Feuerwehrmitglieder aus Frohsdorf kümmerten sich um die Fahrzeugbergung, ein Abschleppunternehmen nahm das zerrissene Auto mit. Der angefahrene Baum musste gefällt werden, er wurde durch die Wucht des Aufpralls gespalten.

