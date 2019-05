Krumbach 28. Mai 2019 09:54; Akt: 28.05.2019 09:54 Print

Pkw krachte in Gartenzaun: Lenkerin verletzt ins Spital

Schwerer Unfall am Montagabend in Krumbach: Eine Lenkerin kam mit ihrem Auto von der Straße ab, donnerte in einen betonierten Gartenzaun.