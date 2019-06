Pkw rutschte in die Ybbs und ging baden

Diese Abkühlung hätte man sich wohl lieber erspart: Ein Lenker war am späten Nachmittag des Pfingstmontag auf der B25 in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) unterwegs, als er auf Höhe des Hotels Waldesruh plötzlich von der Straße abkam und über die Uferböschung der Ybbs rutschte.

Das Auto ging baden und landete mit der Front im Fluss.

Die alarmierte Feuerwehr Göstling barg das Auto mit Hilfe der Seilwinde und stellte es gesichert auf einem Parkplatz ab, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)