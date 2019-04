Pkw überschlug sich auf A1 und landete am Dach

Heftige Szenen spielten sich am Donnerstag um kurz vor 22 Uhr abends auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien bei Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ab: Eine Pkw-Lenkerin verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und prallte mit voller Wucht gegen die Betonleitwand. Das Auto überschlug sich in Folge und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

"Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Unfallfahrzeug derart verformt, dass die Insassin eingeklemmt wurde", berichten die Florianis aus Wolfsgraben, die gemeinsam mit der Feuerwehr Pressbaum zur Menschenrettung alarmiert wurden.

Die Frau musste schonend aus dem Wrack befreit werden, der Notarzt versorgte die Lenkerin vor Ort, sie wurde anschließend ins Spital transportiert.

(nit)