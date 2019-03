Autolenker schnitt Radler – Bub (11) nach Sturz verletzt

Beim ecoplus-Park in Bruck an der Leitha fuhr ein Elfjähriger am Samstag kurz vor 19 Uhr mit dem Fahrrad und wurde von einem unbekannten Autolenker geschnitten. Der Schüler musste abrupt bremsen, kam zu Sturz. Das Kind prallte am Asphalt auf. Anstatt dem Burschen zu helfen, soll der Fahrer des Wagens aufs Gas gestiegen und davongebraust sein.

Der Elfjährige erlitt beim Sturz leichte Verletzungen, musste versorgt werden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise, sucht den unbekannten Fahrer des dunklen Wagens.

(Lie)