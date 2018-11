Planquadrat: 3 Alko-Lenker aus Verkehr gezogen

Sechs Streifenwagen und Dutzende Beamte waren in der Nacht auf Samstag im Waldviertel im Einsatz. Bei einer Verkehrs-Schwerpunktkontrolle im Bezirk Waidhofen/Thaya wurden insgesamt 169 Alko-Vortests durchgeführt.

Umfrage Haben Sie schon mal den Führerschein abgeben müssen? Nein, noch nie.

Ja, 1 Mal.

Ja, mehrmals.

Ich hatte noch nie einen Führerschein.

Vier Mal wurde dann wegen eines Verdachtes ein Alko-Test gemacht. Ergebnis: Zwei Männer (Anm.: ein Autofahrer wurde in Pfaffenschlag, der andere in Göpfritzschlag angehalten) mit weit über 0,8 Promille verloren den Führerschein an Ort und Stelle, ein Mann (er wurde im Stadtgebiet von Waidhofen an der Thaya angehalten) hatte zwischen 0,5 und 0,8 Promille - ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die weitere Einsatzstatistik der Exekutive: Es gab fünf Organstrafmandate und sieben sonstige Anzeigen, aber keine einzige Anzeige wegen Drogen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)