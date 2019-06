Planquadrat: 3 Alkolenker von Polizei erwischt

Schwerpunktaktion des Bezirkspolizeikommandos Waidhofen an der Thaya in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (in der Zeit von 19 bis 4 Uhr): In Windigsteig wurde ein Alkolenker gestoppt. Der 30-Jährige hatte einen Wert zwischen 0,5 und 0,8 Promille, wurde angezeigt.

Weiters wurden zwei Lenker gestoppt, der 34-Jährige und der 35-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wurden jeweils in deren Heimatgemeinde aus dem Verkehr gezogen. Sie hatten jeweils über 0,8 Promille Alkohol im Blut, wurden angezeigt. Beide Autolenker werden den Führerschein abgeben müssen.

In Summe standen sechs Streifen im Einsatz, es wurden 155 Alkovortests und vier Alkotests gemacht. Es gab, neben den alkoholbedingte Anzeigen, fünf sonstige Anzeigen und acht Organstrafverfügungen.

(Lie)