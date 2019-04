Polizei-Schwerpunkt: 26 Lenker verloren den Schein

Wie berichtet verstärkte die Polizei über das Osterwochenende ihre Präsenz auf den Straßen, kündigte das auch vorab an. Vom Rasen hielt das offenbar dennoch die wenigsten ab, das zeigt die Bilanz des Innenministeriums. 12.293 Lenker waren demnach in Niederösterreich über die Feiertage zu schnell unterwegs, bekamen oder bekommen eine Strafe aufgebrummt.

Dabei kam es zu 86 Unfällen mit Personenschaden, 121 Menschen wurden verletzt. In Niederösterreich kamen drei Menschen (bei zwei Unfällen – "Heute" berichtete jeweils) ums Leben. Österreichweit forderte der Osterverkehr sieben Todesopfer.

Wegen Alkohol oder Drogen am Steuer wurden 48 Lenker von der Polizei angezeigt. Insgesamt mussten über Ostern 26 Menschen in Niederösterreich ihren Führerschein abgeben. Noch mehr zu tun hatte die Polizei nur in Oberösterreich, dort waren es gar 49 Führerscheinabnahmen.

