Polizei beobachtet Duo bei Einbruch – geschnappt

Seit Anfang April ist die steirische Polizei den mutmaßlichen Juwelierdieben auf der Spur. Die beiden Rumänen im Alter von 31 und 32 Jahren stehen im Verdacht gewerbsmäßig Einbruchsdiebstähle in Juweliergeschäfte und diverse weitere Firmenobjekte in der Steiermark begangen zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft auch eine Observation des Duos angeordnet.

So konnten die beiden Tatverdächtigen Dienstagfrüh bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft in Wiener Neustadt (NÖ) beobachtet werden. Dort streiften sie zahlreiche Uhren ein und flüchteten über die A2 Südautobahn und weiter über die S6 in Richtung Leoben.

Schaden von mehreren Zehntausend Euro

Gegen 02.30 Uhr nachts konnte das gesuchte Duo bei der Autobahnabfahrt Leoben-Ost angehalten und festgenommen werden. 28 Uhren diverser Marken wurden im Fahrzeug vorgefunden und sichergestellt.

Den Tatverdächtigen konnten zwei weitere Einbrüche in Juweliergeschäfte am 2. April 2019 in Bruck an der Mur und am 4. April 2019 in Gratkorn nachgewiesen werden. Dort sollen sie es jeweils auf hochpreisige (Ehe)-Ringe abgesehen haben. Bei den insgesamt drei Einbruchsdiebstählen entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

