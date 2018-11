Polizei forschte mehrere Cannabis-Dealer aus

Gleich mehrere Cannabis-Züchter und Dealer konnte die Polizei im Weinviertel ausforschen und anzeigen. Ein Pärchen aus dem Bezirk Hollabrunn flog auf, als der 24-Jährige beim Dealen in Obritz von der Polizei erwischt wurde. Er und seine 22-Jährige Mittäterin hatten bei sechs Ernten 4,5 Kilo Cannabis erzeugt und 3,5 Kilogramm im Straßenverkaufswert von etwa 36.000 Euro an insgesamt 16 Suchtmittelkonsumenten verkauft.

Umfrage Sind Sie für die Legalisierung von Cannabis? Ja klar.

Naja, nur mit Auflagen.

Nein

Ich weiß es nicht.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten auch einen Revolver und einen Schlagring. Die Beiden wurden bereits am 5. September am Landesgericht Korneuburg rechtskräftig zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt.

In der Folge führte die Spur die Ermittler auch zu einem 32-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach. Bei einer Hausdurchsuchung konnte in dessen Wohnung ein Kilogramm Cannabis sicherstellen werden. Der Mann gestand 1,5 Kilogramm erzeugt und 1 Kilogramm im Straßenverkaufswert von 8.000 Euro an vier Suchtmittelkonsumenten verkauft zu haben. Er wurde der angezeigt.

Auch zwei weitere Dealer (51 und 42 Jahre alt) aus dem Bezirk, die mit noch kleineren Mengen ein paar Hunderter verdient haben dürften, konnte die Polizei ausforschen und anzeigen.



(min)