Polizei jagt Drahtesel-Diebe nach Coup am Bahnhof

Bereits am 29. Juni bzw. 1. Juli 2018 wurde am Bahnhof in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ein Fahrrad im Wert von 350 Euro gestohlen.

Unbekannte Täter sollen das Schloss geknackt und das versperrte Bike vom Fahrradständer entwendet haben. Aus Bildern aus der Überwachungskamera wurde ein Trio, zwei Männer und eine Frau, ausgeforscht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt wurden nun Fotos veröffentlicht, die die mutmaßlichen Täter zeigen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133-3370.

(nit)