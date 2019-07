Polizeieinsatz: Mann schoss auf laute Frösche

Schwechater Anrainer hatten am späten Donnerstagabend Schüsse gehört, waren beunruhigt und riefen die Polizei. Mehrere Beamte rasten zum Grundstück, doch der Garten war aufgrund der Mauer nicht einsehbar. Also gingen die Polizisten auf Nummer sicher und forderten die Cobra an.

Der Einsatz der Eliteeinheit war dann indes nicht mehr notwendig, denn Hausbesitzer und Ehefrau erschienen ob des Blautlichtgewitters vor dem Haus. Der Hausherr erklärte den Polizisten: "Ich konnte wegen der Frösche nicht schlafen, also griff ich zu meinem Flobertgewehr. Damit wollte ich sie zum Schweigen bringen." Der Mann wurde laut "Krone" angezeigt, laut Polizei wurde zudem ein Waffenverbot verhängt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)