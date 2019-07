Postfiliale steht auf "Willhaben" zur Miete

Der Traum von der eigenen Postfiliale: Nie mehr Schlange stehen am Schalter, nicht mehr bis zum nächsten Tag warten, bis das Packerl für die Abholung bereit ist – so, oder so ähnlich könnte das aussehen. Denn die Postfiliale in Bad Vöslau (Bez. Baden) wird derzeit auf willhaben.at zur Mieteangeboten. Einziges Problem: Das Personal und das Inventar gibt's großteils freilich nicht dazu.

Skurril scheint die Anzeige dennoch ein wenig. Ab 1. Oktober 2019 wird für monatlich 2.364 Euro die aktuelle Postfiliale zur Miete angeboten. "Derzeit als Postfiliale genutztes Geschäftslokal mit getrennt abschließbarem Foyer, drei mit Glaswänden abgetrennten Beratungsräumen sowie zwei WCs, Teeküche und drei Abstellräumen steht ab 1. Oktober 2019 zur Vermietung bereit. Bauliche Änderungen sowie Erweiterung der Geschäftsfläche nach Absprache möglich", heißt es in der Beschreibung.

Fix ist auch, dass die 192 Quadratmeter große Filiale ihren Betrieb schon am 30. August einstellt. Obwohl der Standort schon lange nicht mehr wirtschaftlich ist, soll das Aus in der Wiener Neustädter Straße nicht das völlige Aus in Bad Vöslau bedeuten. Derzeit läuft die Suche nach einem neuen Postpartner in der Stadt. Die Öffnungszeiten sollen ähnlich bleiben.

(min)