Pressbaum: Einbruch in einer Hundeschule

Coup bei einem Hundezentrum (Anm.: Training, Ausbildung für Hunde) in Pressbaum (Bezirk Sankt Pölten-Land) am Wochenende: Unbekannte Täter hatten ein Tor aufgebrochen, drangen dann in einen Container am Areal ein und entwendeten den Rasenmähertraktor und diverses Werkzeug.

Der Gesamtschaden beträgt rund 4.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)