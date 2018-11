Primärversorgungszentrum kommt fix ins Ekazent

Lange Zeit suchte man nach einem Standort für das Primärversorgungszentrum, das ab 1. Jänner 2019 in Schwechat betrieben werden soll. Verhandlungen gab es vor allem für das Multiversum. Die beiden Ärzte, die die Praxis führen werden, entschieden sich dann aber doch dagegen. Der Grund: Zu teuer ("Heute" berichtete).

Gemeinderat änderte Fördervertrag

Jetzt konnte man den Standort endlich fixieren: Das neue Gesundheitszentrum kommt ins Einkaufszentrum, das "Ekazent". Eine Gruppenpraxis wird von den beiden Medizinern dort bereits betrieben, sie soll nun vergrößert werden.

Der Gemeinderat änderte den diesbezüglichen Fördervertrag bereits ab.

"Am nun neu definierten Standort sollen neben vier Ärzten sowie den entsprechenden Ordinationsassistenten auch drei Krankenschwestern, ein Logopäde, vier Physiotherapeuten, zwei Psychotherapeuten, zwei Ergotherapeuten sowie ein Sozialarbeiter und ein Diätologe in unterschiedlichen Wochenstundenausmaßen tätig sein", verkündete die Stadt am Donnerstagabend.

(nit)