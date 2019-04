Radfahrer bei Unfall schwer verletzt: Per Heli in Spital

Schwerer Unfall am Donnerstag auf der B16 in Münchendorf beim Kreisverkehr, in der Nähe der Schule: Ein Mann kam mit seinem Rad schwer zu Sturz. Der rund 45-Jährige musste noch vor Ort intubiert werden und wurde dann mit dem ÖAMTC-Hubschrauber Christophorus 9 ins Unfallkrankenhaus Meidling geflogen. Dort wurde der Schwerverletzte sofort in den Schockraum gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt: Der Radfahrer soll laut ersten Informationen auf einen Pkw aufgefahren sein. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

(Lie)