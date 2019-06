Radler mit blauem Helm belästigte 39-Jährige

Unappetitliches Schockerlebnis für eine Frau in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am späten Abend des Mittwochs: Die 39-Jährige ging gegen 21 Uhr auf einem Feldweg in Schwechat, ein Radfahrer mit einem auffälligen, blauen Helm kam ihr entgegen.

Fahndung ergebnislos

Der Radfahrer soll daraufhin laut Aussagen des Opfers seine Hose geöffnet haben und vor der Frau onaniert haben. Die 39-Jährige lief geschockt weg, erzählte ihren Angehörigen davon, die Polizei wurde verständigt.

Die Exekutive leitete sofort eine großräumige Fahndung ein, doch vom Sittenstrolch fehlte jede Spur (Anm.: Stand Donnerstagnachmittag). Die Frau beschrieb den mutmaßlichen Täter als dunklen Typ. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

(Lie)