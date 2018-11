Randalierer schlägt mit Faust auf Polizisten ein

Wilde Szenen am Nachmittag des 5. November in Baden: Eine Funkstreife der Stadtpolizei wurde von einem Passanten am Erzherzog Rainer-Ring informiert, dass sich in der Rathausgasse ein Mann äußerst aggressiv verhalte.

Im Zuge der sofortigen Intervention konnte der Verdächtige in Richtung Hauptplatz gehend angetroffen werden, er war gerade dabei, Gartentische umzuwerfen und Passanten anzuschreien.

Kurz darauf wurde der 32-Jährige von zwei Beamten der Stadtpolizei angehalten. Da sich der Mann trotz mehrmaliger Aufforderung nicht beruhigen ließ und gegenüber den Polizisten

weiterhin äußerst aggressiv verhielt, wurde seine Festnahme ausgesprochen.

Mann nahm Boxerhaltung ein

Dies beeindruckte den Mann jedoch wenig und er nahm laut der Badener Stadtpolizei "eine Boxerhaltung“ ein. Nur durch

Unterstützung von drei weiteren Beamten konnte der Randalierer zu Boden gebracht werden. Aufgrund der heftigen Gegenwehr wurde ein Beamter am Knie verletzt. Zusätzlich versetzte der

Randalierer einem Stadtpolizisten auch noch einen Faustschlag ins Gesicht.

Der 32-Jährige wurde wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft Baden sowie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt auf freiem Fuß angezeigt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)