Raser versetzen Anwohner in Angst

In Amstetten sollen junge Männer "Hatzerl" veranstalten und in Kreisverkehren driften, auch zu einem Unfall soll es im April gekommen sein. Jürgen Wahl und seine Initiative "Muss das sein liebes Amstetten" konnten jetzt mehrere Autos im Kreisverkehr filmen, die mehr oder weniger gekonnt driften (siehe Screenshot Video, das Video soll aus Schutz der Anrainer nicht gezeigt werden).

Anrainer und Jürgen Wahl leben in Angst. "Ich wurde vor einigen Wochen deswegen sogar von zwei jungen Männern zusammengeschlagen. Das waren Mitglieder der Grauen Wölfe. Die Polizei leugnet jedoch die Existenz der Raser", behauptet der als "Parkengel" berühmt gewordene Jürgen Wahl ("Heute" berichtete). "Sehr viele Bürger wenden sich in Sachen Raser an mich. Ich warte heute noch auf eine Einvernahme bei der Polizei", so Frühpensionist Wahl.

Eine Anrainerin, die aus Angst anonym bleiben will: "Immer wieder drehen die jungen Männer mit ihren Boliden Runden. Die Polizei habe ich schon gerufen, die meinen aber, die Männer seien harmlos."

Laut Polizei ist der Prügelvorfall bekannt: "Nur das Opfer verweigerte jegliche ärztliche Hilfe, wollte nicht ins Spital, das macht die Ermittlungen nicht leichter. Es wird gegen Unbekannt ermittelt", so ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Und zu den Rasern wollte die Exekutive auch Stellung beziehen: "Der Herr soll am Dienstag um 8 Uhr zu mir kommen, falls er noch Fragen hat", lässt der Amstettener Polizeichef über die Landespolizeidirektion Niederösterreich ausrichten.

