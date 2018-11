Dieser Mann soll Lokal brutalst ausgeraubt haben

Zu einem brutalen Raubüberfall kam es Dienstagmorgen in einem bekannten Lokal in der Wiener Straße in der St. Pöltener City: Gegen 7.15 Uhr schlich ein derzeit noch unbekannter Täter über den Lieferanteneingang in die Bar, schlug den 65-jährigen Angestellten brutal nieder und fing an, den Schankbereich nach Beute zu durchsuchen.

Als der 65-Jährige die ersten Schläge verdaut hatte, ging er dem Kriminellen nach, kassierte erneut Fausthiebe und verlor das Bewusstsein. Der Täter ging einstweilen in die Büroräume, riss den Wandtresor aus der Verankerung und versuchte, ihn zu knacken.

Kellner ließ sich nicht abschütteln

Doch der 65-jährige Angestellte ließ sich nicht abschütteln, schwer gezeichnet ging er dem Hünen erneut nach und holte sich wieder Prügel, bevor der Täter schließlich gegen 8.10 Uhr – ohne Beute – über den Lieferanteneingang flüchtete.

Das Opfer musste von der Rettung ins Spital gebracht werden, die Polizei fahndet nun mit Hilfe eines erstellten Phantombilds nach dem Täter.

Täterbeschreibung

Mann, ca. 27 Jahre alt, südländischer Typ, ca 200 cm groß, etwa 130 kg schwer, sportliche, trainierte Figur, kurze schwarze Haare und gepflegter Dreitagesbart mit rasierten Koteletten. Der Täter war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, blauer Jeanhose und weißen Turnschuhen. Er sprach während der Tat Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent.



Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, können unter der Telefonnummer 059133-35-3333 an das Stadtpolizeikommando St. Pölten - Kriminalreferat, abgegeben werden.

(nit)