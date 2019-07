Raubüberfälle geklärt: Duo sitzt jetzt in Haft

Zwei Raubüberfälle im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen und Wien sind geklärt: Zwei Beschuldigte sitzen in Haft!



Rückblick: Ein vorerst unbekannter Täter hatte am 29. Juni 2019 gegen 1.40 Uhr mit einem Hut und Halstuch maskiert und einer Pistole bewaffnet, eine Tankstelle im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) überfallen, bedrohte dabei den 37-jährigen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Raubüberfall in Wien (Bild: LPD Niederösterreich) Raubüberfall in Wien (Bild: LPD Niederösterreich)

Der Angestellte händigte dem unbekannten Täter einen geringen vierstelligen Eurobetrag aus. Dieser wurde von dem Täter in einer Plastiktragetasche verstaut. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst negativ. Die Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub und der Tatortgruppe, übernommen.

19-jähriger Serbe ausgeforscht

Durch die intensiven Ermittlungen konnte ein 19-jähriger serbischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgeforscht werden. Er konnte am 3. Juli 2019 gegen 19 Uhr von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, im 15. Bezirk in Wien festgenommen werden. Dem Beschuldigten konnte auch ein Raubüberfall mit Messer auf eine Tankstelle im 14. Bezirk in Wien vom 27. Juni 2019 zugeordnet werden.

Komplize (18) sitzt ebenfalls in Haft

Weiters wurde ein 18-jähriger Mann aus dem 17. Bezirk in Wien ausgeforscht, der an dem Raubüberfall im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen mitgewirkt haben soll. Dieser wurde am 11. Juli von Bediensteten des Landeskriminalamtes NÖ festgenommen.

Beide Beschuldigten zeigten sich geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die Erhebungen zu ähnlich gelagerten Straftaten werden fortgesetzt.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)