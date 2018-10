Rauchgase: 2 Verletzte bei Feuer auf Herd in Küche

Feueralarm Dienstag gegen 7.40 Uhr morgens in Himberg bei Wien (Bezirk Bruck an der Leitha): Im Bereich des Ofens in einer Küche kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Entstehungsbrand auf der Arbeitsplatte, es fing massiv an zu rauchen.

Die beiden Bewohner des Hauses wurden durch die giftigen Gase verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr vor Ort hatte eine Heimhilfe, die auf ihrer Route auch bei dem Haus vorbeikam, bereits mit Löschmaßnahmen begonnen und betreute die beiden Verletzten gemeinsam mit einem Feuerwehrsanitäter.

Wie die Feuerwehr Himberg berichtet, wurde der Ofen nach dem Ablöschen mit Hilfe der Kübelspritze aus der Küche entfernt und das Haus belüftet.

(nit)