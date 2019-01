Rauchsäule: Wohnhaus stand in Vollbrand

Gleich mehrere Notrufe gingen am Dienstagabend in der

Bezirksalarmzentrale Neunkirchen über einen Wohnhausbrand in Otterthal ein. Sieben Feuerwehren, Rotes Kreuz und die Polizei wurden zur Einsatzstelle geschickt, die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar.

Der Hausbesitzer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Freien und somit in Sicherheit. Die Feuerwehr startete von mehreren Seiten Löschangriffe. Problem: Das Löschwasser wurde aus dem angrenzenden Bach entnommen - Temperaturen um die minus 7 Grad sorgten dafür, dass dass Wasser binnen kurzer Zeit einfror und gefährliche Eisplatten am Boden verursachte.

Nach rund 90 Minuten waren die Flammen gelöscht, die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, das Haus ist unbewohnbar.

