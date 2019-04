Rauchsäule auf der A1: SUV brannte völlig aus

Eine meterhohe Rauchsäule, ein Geländewagen in Vollbrand, aber zum Glück keine Verletzten am Samstag auf der A1 bei Böheimkirchen. Während der Fahrt in Richtung Salzburg hatte ein SUV zu brennen begonnen, der Lenker konnte den Wagen zwar noch auf dem Pannenstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen, muss dann aber zusehen, wie sein Fahrzeug Raub der Flammen wurde.

Die alarmierte Feuerwehr hatte keine Chance mehr, das Auto noch irgendwie zu retten. Die Florianis konnten den Geländewagen unter Atemschutz zwar rasch löschen, da war das Fahrzeug aber vor allem im vorderen Bereich bereits zur Gänze ausgebrannt. Der SUV wurde dann von der Feuerwehr verladen und von der Autobahn gebracht.

(min)