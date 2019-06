Reh von Feuerwehr aus Swimmingpool gerettet

Tierrettung in Oeynhausen (Bez. Baden) in der Ahorngasse: Ein Reh war mitten im Wohngebiet in einen Garten und dort in ein befülltes Swimmingpool gesprungen. Das Wildtier schaffte es nicht mehr von selbst nach draußen, drohte zu ertrinken.

Anrainer entdeckten das Tier und riefen die Feuerwehr. Die Florianis der FF Oeynhausen rückten blitzschnell aus und holten das Reh gekonnt aus dem Wasser. Das offensichtlich unverletzte, jedoch verschreckte und völlig erschöpfte Wildtier konnte anschließend an einem abgelegenen Feld wieder in die Freiheit entlassen werden.

