Reisebus gegen Lkw: Sechs Kinder, 1 Begleiter verletzt

Unfall auf der Südautobahn am Samstag gegen 3.15 Uhr: Ein polnischer Omnibus (55 Kinder und Begleitpersonen an Bord) und ein Lkw samt Anhänger kollidierten - der Buslenker krachte mit der Fahrzeugfront gegen das Heck des Anhängers. Die Fahrzeuge kamen am rechten Fahrstreifen bzw. am Pannenstreifen zum Stillstand.

Sieben Insassen im Spital

Beim Unfall wurde insgesamt sechs minderjährige Kinder und eine Begleitperson verletzt. Alle sieben Unfallopfer wurden ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, sämtliche Opfer dürften mit leichten Verletzungen davon gekommen sein.

Der Buslenker (45) war nicht alkoholisiert. Feuerwehr, Rettung und Polizei standen im Einsatz. Die Feuerwehr jedoch nur kurz. "Der Bus wurde schließlich von einem privaten Abschleppdienst geholt", berichtet Stefan Schneider vom Bezirksfeuerwehrkommando Baden.

(Lie)