Riesige Hagelkörner demolierten Autos

Ein Unwetter mit großen Niederschlagsmengen und Hagel zog am Donnerstagnachmittag über Niederösterreich. Besonders betroffen war das Waldviertel, in dem die Unwetterzentrale UWZ teils die höchste Warnstufe ausgab.

Vor allem in der Region um Gmünd donnerten teils walnussgroße Hagelkörner vom Himmel, demolierten dabei zahlreiche Autos. Versicherungen meldeten laut "NÖN" einen eklatanten Anstieg an Schadensmeldungen binnen weniger Zeit. In einem Wagen seien rund 60 Dellen gezählt worden.

In Hoheneich bei Gmünd knipste Feuerwehrkommandant Dominik Krenn für "Heute" ein Foto von den riesigen Hagelkörnern.

(nit)