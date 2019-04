Rothund-Vierlinge im Weißen Zoo geboren

Erst letztes Jahr gelang Zoo-Direktor Herbert Eder ein Mega-Coup: Er holte die stark gefährdeten chinesischen Wildhunde, auch Rothunde genannt, erstmals nach Österreich in seinen Weißen Zoo nach Kernhof im Bezirk Lilienfeld.

Die IUCN führt den Rothund im Status stark gefährdet. Der Bestand wilder Rothunde wird auf weniger als 2500 Tiere geschätzt. Hauptursachen für den anhaltenden Bestandsrückgang sind die Zerstörung des Lebensraums und die Übertragung von Krankheiten durch verwilderte Haushunde.





Jetzt war es endlich so weit: Vier putzige Rothund-Babys erblickten in NÖ das Licht der Welt, können auch schon von Besuchern bestaunt werden. Von Mittwoch bis Sonntag (den Tagen, an denen der Zoo geöffnet hat) machen sie es sich in ihrer Naturhöhle gemütlich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)