Rowdy verprügelt Teenie, verletzt zwei Polizisten

Weil ein 26-Jähriger am Mittwoch gegen 21.40 Uhr am Bahnhof in Mödling offenbar grundlos auf einen 17-jährigen Jugendlichen losgegangen war und ihm mit der Faust einige Hiebe verpasst hatte, alarmierten Passanten die Polizei.

Der 26-Jährige – er hatte rund ein Promille Alkohol intus – flüchtete, zwei Beamte in Zivil konnten ihn rasch schnappen. Aber: Bei der Festnahme wehrte sich der junge Mann massiv, laut "Krone" würgte er einen der Polizisten sogar.

Abschürfungen & Prellungen

Die beiden Exekutivbeamten nahmen den 26-Jährigen fest, mussten anschließend aber ambulant im Spital behandelt werden. Sie erlitten Schürfwunden und Prellungen.

Der 17-Jährige musste indes nach der Attacke stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Alko-Rowdy wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

(nit)