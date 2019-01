Rumäne (28) stach Reifen von 28 Autos auf

Wie berichtet ließ ein bislang Unbekannter am Tag vor Weihnachten in Wr. Neustadt seiner Zerstörungswut freien Lauf. In den frühen Morgenstunden wurden auf einem beschrankten Parkplatz im Stadtgebiet jeweils die Reifen von 28 Auto aufgestochen und bei zwei Klimageräten die Stromleitungskabel mit einer Klinge durchgeschnitten.

Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung und war damit erfolgreich. Als Täter konnte ein 28-jähriger Rumäne ausgeforscht werden. Der Beschuldigte war bei seiner Einvernahme am 18. Jänner 2019 geständig. Die Gesamtschadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.

(min)