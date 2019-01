28 Reifen aufgestochen wegen "Ungerechtigkeit"

Wie berichtet sorgte in Wr. Neustadt direkt vor Weihnachten ein 28-Jähriger aus Rumänien für jede Menge Ärger bei vielen Autobesitzern. Von 28 Autos schlitzte er jeweils die Vorderreifen auf, die Polizei konnte ihn schließlich ausforschen.

Am Freitag wurde der Mann verhört, war geständig. Seine Erklärung für die Zerstörungswut: Er sei zornig gewesen, weil er keine Schlafmöglichkeit gehabt habe. In Wr. Neustadt gebe es viel zu wenige Plätze für Obdachlose. An den Autorreifen baute er dann Frust ab.

Der Mann wurde angezeigt. Wie hoch der Schaden ist, den er anrichtete, ist noch unklar. Die Summe dürfte aber auf jeden Fall im vierstelligen Eurobereich liegen. Die Tat passierte am 23. Dezember in der Nacht bzw. den frühen Morgenstunden.

(min)