S1 Tunnel Rannersdorf ist seit 12 Uhr wieder offen

Zwei Wochen früher als geplant gibt am heutigen Sonntag, 26. Mai, die Asfinag den Tunnel Rannersdorf in Fahrtrichtung Vösendorf auf der S1 Wiener Außenring Schnellstraße für den Verkehr frei. Ab 12 Uhr heißt es dann wieder: Freie Fahrt auf beiden Richtungen der S 1.

„Unser Ziel war, den Tunnel so rasch wie möglich wieder befahrbar zu machen“, sagt Stefan Siegele, Geschäftsführer der Asfinag Service GmbH, „das haben wir mit der tollen Leistung aller Beteiligten in nur vier Wochen geschafft.“ Nach dem Brand eines Lkw am 29. April war der Tunnel auf einer Länge von rund 600 Metern stark beschädigt worden ("Heute" berichtete).

In den vergangenen vier Wochen hatte die Asfinag den Tunnel soweit in Ordnung gebracht, dass jetzt der Verkehr wieder durchfahren kann. Im Tunnel stehen wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung. Der Pannenstreifen bleibt gesperrt und das Tempo ist auf 80 km/h reduziert. Stefan Siegele: „Jetzt starten die Hauptsanierungen, die dank dieses Sanierungskonzeptes unter laufendem Verkehr durchgeführt werden können.“ Die gesamte Wiederherstellung des Tunnel Rannersdorf wird im September abgeschlossen sein.



Brandsanierung im Tunnel Rannersdorf

In den vergangenen vier Wochen wurde die Tunneldecke auf einer Fläche von 300 Quadratmetern entfernt. Die Öffnung wurde mit einem Gerüst im Tunnelinneren abgedeckt. 500 Tonnen Material sind dabei angefallen. Weitere 125 Tonnen Material von der Fahrbahn kamen dazu. Dort wurden etwa zehn Betonfelder – 200 Quadratmeter – abgebrochen und erneuert. Auch die verbrannte Elektro- und Sicherheitsausstattung musste entfernt, und provisorisch wiederhergestellt werden.

Die jetzt startenden Hauptarbeiten im Tunnel Rannersdorf erfolgen von oben und seitlich der Hauptfahrbahn. Dazu ist es auch notwendig, im Laufe dieser Maßnahmen in der Nacht jeweils eine Fahrspur der Richtungsfahrbahn Vösendorf zu sperren. Diese Sperren dauern längstens bis 5 Uhr früh.





