SCS-Kunden können Hunde im Tierheim warten lassen

Bereits ab einer Außentemperatur von 20 Grad wird der Innenraum eines Autos zu einem regelrechten Backofen. Dennoch lassen viele Menschen auch im Sommer ihre Hunde im Auto warten, um schnell etwas zu erledigen. Die Initiative "Dog Zone - Outdoor statt Auto" des Wiener Tierschutzvereins (WTV) in Kooperation mit der Shopping City Süd (SCS) bietet Hundehalterinnen und -haltern eine konkrete Alternative zur Unterbringung im Auto.

Während Herrchen und Frauchen einen Einkaufsbummel in der SCS unternehmen, kann der Vierbeiner auf dem Gelände des WTV in Vösendorf (Bez. Mödling) für ein paar Euro abgegeben werden – nur drei Fahrminuten von der SCS entfernt. Die "Dog Zone" startet am 1. Juli und bleibt bis 1. September geöffnet, jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Kein Stress

Matthias Franta, Center Manager der Shopping City Süd: „Der Einkauf in der SCS soll ein rundum entspanntes Erlebnis für Mensch und Tier sein. Obwohl wir Hunde herzlich willkommen heißen, kann der Besuch für den vierbeinigen Begleiter doch zu einem Stressfaktor werden. Gerade bei den im Sommer herrschenden Temperaturen ist das Auto aber definitiv keine Alternative, weshalb wir uns sehr über die höchst attraktive Ausweichmöglichkeit durch die Kooperation mit dem WTV freuen."

"Vielen Menschen ist oft nicht bewusst, welche Gefahr ihren Hunden droht, wenn sie diese bei wärmeren Temperaturen unbeobachtet im Fahrzeug zurücklassen. Wir freuen uns sehr, mit der SCS einen Partner gefunden zu haben, der uns bei der Aufklärungsarbeit zu diesem Thema unterstützt und mit uns proaktiv das Projekt 'Dog Zone' umsetzt", sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des WTV.

Preise & Konditionen:

- Unterbringung in der Dog Zone für 2 Stunden: € 6,90 (€ 3,90 für SCS-VIPs)

- Unterbringung in der Dog Zone für 3 Stunden: € 9,90 (€ 6,90 für SCS-VIPs)

- Unterbringung in der Dog Zone für 4 Stunden: € 12,90 (€ 9,90 für SCS-VIPs)

- Bei der Abgabe von zwei oder mehr Tieren pro Auslauf werden pro Hund + € 3,00 (+ € 1,50 für SCS-VIPs) verrechnet.

Geboten werden:

- Ein eingezäunter, sichtgeschützter und privater Hunde-Auslauf mit schattigem Unterstand als Alternative zur „Autofalle“

- Abkühlungsmöglichkeiten (privater Hunde-Pool, Sprinkleranlage)

- Spielzeug zur Beschäftigung

- Frisches Wasser und Willkommens-Leckerli

- Bei Hunde-Senioren bzw. besonders hitzeempfindlichen Hunden: Unterbringung im kühlen Indoor-Hundestall

Mehr Informationen zu dem genauen Ablauf und den Tarifen auf www.scs.at/services oder auf www.wiener-tierschutzverein.org.



