SPÖ will Hadschi Bankhofer für Wahl in Klosterneuburg

Die SPÖ Niederösterreich bastelt bereits seit Monaten an der Weichenstellung für die Gemeinderatswahl in Niederösterreich im Jänner 2020. So wurde beispielsweise nicht nur in der roten Hochburg Wr. Neustadt, sondern auch in Stockerau umgebaut.

Um auch in der schwarzen Gemeinde Klosterneuburg (Anm.: die ÖVP regiert in einer Koalition mit der SPÖ, hat aber nach dem Überlaufen eines NEOS-Mandatares zu den Schwarzen genug Sitze für die "Absolute") ein Leiberl zu reißen, macht sich die SPÖ-Landesspitze rund um Franz Schnabl und Manager Wolfgang Kocevar laut "Heute"-Infos bereits seit Monaten Gedanken darüber, wer das Charisma und die Persönlichkeit hat, auf Wählerstimmenfang zu gehen.

Hadschi Bankhofer wurde gefragt

Um also frischen Wind in die Partei zu bringen, wurde jetzt der zehnjährige SPÖ Klosterneuburg-Vorsitzende Stefan Mann "gegangen". "Ich werde nicht mehr als Stadtvorsitzender kandidieren und stehe auch als Gemeinderat nicht mehr zu Verfügung. Die nächsten Monate möchte ich mich ausschließlich dem Sozialressort widmen", schreibt der Politiker auf Facebook.

Doch wer soll das Ruder übernehmen und es herumreißen? "Die Nachfolge für Stefan Mann – als SPÖ-Vorsitzender in Klosterneuburg – zu regeln, steht in der heutigen Stadtparteivorstandssitzung auf dem Programm. Über Inhalte und Personen/KandidatInnen – dafür gibt es zahlreiche Persönlichkeiten, die in Frage kommen - wird rechtzeitig vor der Gemeinderatswahl 2020 beraten", erklärte SPNÖ-Manager Wolfgang Kocevar auf "Heute"-Anfrage am Montag.

Man gibt sich also noch bedeckt. Logischer Nachfolger könnte SP-Stadtrat Karl Schmid sein. Aber: Laut "Heute"-Infos wünscht man sich jemanden, dessen Name kein unbekannter ist: Radio Wien-Moderator Hadschi Bankhofer!

"Ja, ich bekam Anruf"

Der Klosterneuburger und Radio-Moderator, der auch eine große Klosterneuburger Facebook-Gruppe administriert, bestätigt auf "Heute"-Anfrage: "Ja, ich bekam einen Anruf und wurde gefragt, ob ich generell Interesse hätte. Konkrete Gespräche gab es aber nicht."

Ob er sich das vorstellen könne? "Mir ist klar, dass das nicht geht. Aufgrund meines Berufes darf ich keine politischen Ämter annehmen. Als ORF-Reporter muss ich natürlich immer objektiv sein. Das würde sich mit einem politischen Amt nicht vertragen", winkt er ab.

Die Suche nach einem Vorsitzenden, mit dem in einem Wahlkampf gut aufgestellt ist, geht also weiter ...



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: