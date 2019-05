Sauwetter in NÖ: Am Wochenende auch Schnee

Der Wonnemonat Mai zeigt sich dieses Wochenende von seiner zickigen Seite – Couch-Wetter ist angesagt!

Schon am Samstag ist es trüb, im Laufe des Tages kommt von Osten und Süden her auch noch Regen dazu. Einziger Wermutstropfen: Es gibt auch Niederschlagspausen. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich auf 1.400 Meter ab, es weht schwacher Wind. Frühtemperaturen: 4 bis 9 Grad, Tageshöchstwerte: 9 bis 13 Grad.

Wer jetzt glaubt, der Sonntag reißt uns raus, der irrt: Es regnet teils auch stark, die Luft wird kalt und vor allem feucht – die Schneefallgrenze sinkt in der Früh auf 400 Meter ab. Besonders im Mostviertel ist daher auch Schnee zu erwarten. In höheren Lagen wird es gefährlich: Schnee und stürmischer Wind können zu Schneebruch führen – die Bergtour sollte also lieber verschoben werden. Frühtemperaturen: Brrrr! 1 bis 5 Grad, Tageshöchstwerte: 4 bis 8 Grad.

P.S. Hündin Lea vom Wiener Tierschutzverein lässt sich die Laune von dem Hundswetter übrigens nicht verderben – dabei hilft ein quietschbunter Regenschirm in Regenbogenfarben. Der Regenbogen danach ist ja auch bekanntlich das Schönste am Regen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)