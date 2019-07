Scheune brannte völlig nieder

Spektakuläre Szenen am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Kleinwilfersdorf, einem Ortsteil von Leitzersdorf im Bezirk Korneuburg: Aus noch unbekannter Ursache brach in einem Stadel, in dem landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren, Feuer aus.

Binnen kürzester Zeit stand die Scheune in Vollbrand, es wurde Großalarm ausgelöst. Die Florianis aus Kleinwilfersdorf, Hatzenbach, Stockerau, Leitzersdorf, Oberrohrbach, Wiesen, Wollmannsberg und Spillern rückten zum Brandort aus.

"Gewaltiger Feuerschein"

"Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort war ein gewaltiger Feuerschein zu sehen", berichtet die Feuerwehr Spillern.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und Objekte verhindern, das Stadel selbst konnte aber nicht mehr gerettet werden, es brach in sich zusammen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Schaden dürfte aber hoch sein.

(nit)