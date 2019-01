Lackenhof 20. Januar 2019 17:30; Akt: 20.01.2019 15:24 Print

Schifahrer gegen Baum: Per Helikopter ins Spital

Per Tau musste ein Schwerverletzter heute in Lackenhof gerettet werden. Der Mann wurde dann per Helikopter ins Amstettner Spital geflogen.