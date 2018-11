Schlaganfall am Berg: Mann per Heli ins Spital

Am Sonntagnachmittag wurde die Bergrettung zu einem Einsatz in der Nähe der Knofelebenhütte am Schneeberg (Bez. Neunkirchen gerufen: Ein 77-jähriger Mann zeigte Symptome eines Schlaganfalls.

Aufgrund des dichten Nebels war zunächst nicht klar, ob der Patient mit dem Hubschrauben geholt werden kann, weshalb auch ein Bergung am Boden vorbereitet wurde. Schlussendlich konnte der Christophorus aber abheben und den Mann ins Krankenhaus fliegen.

(min)