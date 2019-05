Schnee! Wintereinbruch im Mai in NÖ

Leise rieselt der Schnee ... aber nicht, wie üblich, vor Weihnachten (passend zum Lied), sondern am 5. Mai. Frau Holle schüttelt derzeit kräftig die Betten, die Schneefallgrenze liegt bei 400 Metern Seehöhe.

Das heißt: In den niederösterreichischen Bergen ist Winterlandschaft, aber auch beispielsweise in Texing (Melk) sind die Wiesen angezuckert.

Auf der Nebelsteinhütte im Waldviertel (Gemeinde Moorbad-Harbach, Bezirk Gmünd) ist es ebenfalls eisig (siehe Bilderstrecke).

Aber auch die Niederungen stehen um nichts nach: In Klausen-Leopoldsdorf (Baden) hatte es um 8 Uhr morgens frostige 0,7 Grad Celsius, in Waidhofen an der Ybbs ein Grad plus (alles Stand Sonntag 8 Uhr) auf der Bergstation der Rax ist es am ungemütlichsten: Minus 5 Grad.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)