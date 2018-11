Dritter Brand vor Neuer Mittelschule in kurzer Zeit

Der Verdacht, dass in Ebenfurth (Bez. Wr. Neustadt-Land) ein oder mehrere Brandstifter am Werk ist bzw. sind, erhärtet sich. Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einem Brand nahe der Neuen Mittelschule (NMS) alarmiert. Zum bereits dritten Mal in diesem Jahr stand die Altkleider- und Müllsammelstelle in Flammen.

Zuletzt hatten die Florianis am 16. Oktober dort gelöscht, diesmal war die Situation aber weit brenzliger. Das Feuer wurde erste bemerkt, als Anrainer dadurch geweckt wurden, hatte bereits auf einen Baum übergegriffen.

Die Florianis konnten die meterhohen Flammen aber unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Auch die Polizei war vor Ort, die Ermittlungen zu einer etwaigen Brandstiftung laufen.

