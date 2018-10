Schüsse auf Personenzug: Scheibe zertrümmert

Ein Personenzug ist am Freitagabend in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) beschossen worden. Eine Außenscheibe der Garnitur wurde zertrümmert, die Innenscheibe blieb intakt. Verletzt wurde niemand, heißt es seitens der Exekutive. Die Erhebungen waren am Wochenende im Laufen. Die Ermittler gingen davon aus, dass mit Stahlkugeln einer Steinschleuder geschossen wurde.

Der Vorfall ereignete sich beim Wegfahren des Zuges vom Bahnhof Felixdorf Richtung Wiener Neustadt. Zwei Schüsse sollen abgegeben worden sein. An einer Außenscheibe der Garnitur entstand ein ein Zentimeter großes Loch.

Die Polizei wurde verständigt und auf der Rückfahrt wurde die Garnitur von der Exekutive untersucht, hieß es von den ÖBB am Samstag auf Anfrage. Geschosse bzw. Projektile wurden laut Polizei keine gefunden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)