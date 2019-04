Schwan mit Angelhaken im Schnabel gerettet

Passanten entdeckten am Mittwoch in der St. Pöltner Traisen einen offensichtlich verletzten Schwan. Das Tier hatte einen Angelhaken mitsamt Schnur im Schnabel, hätte daran verenden können. Dank zweier Facebook-Initiativen, die eigentlich auf Hunde spezialisiert sind, konnte das Tier noch am Mittwochabend eingefangen und versorgt werden.

Die "Hunde-Such-Hilfe Österreich" machte auf den verletzten Vogel aufmerksam, zwei mutige Frauen vom "TSV Hundesuche" zögerten nicht lange und fuhren zur Traisen. Tatsächlich gelang es den Schwan gegen 21:30 Uhr einzufangen.

Das Duo brachte den Patienten mitten in der Nacht nach Wien ins Tierambulatorium Oberlaa, dort wurde das Tier operiert, bekam Spritzen und Medikamente, konnte am Donnerstag bereits wieder in die Freiheit entlassen werden. Die Kosten von 250 Euro übernahmen die beiden Retterinnen selbst. Wer den Initiativen ein bisschen unter die Arme greifen möchte, kann sich an den Kosten beteiligen. Mehr dazu hier (Kennwort: Schwan) oder im unten eingebetteten Beitrag.

