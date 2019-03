Schwangere nach Unfall im Auto eingeklemmt

Dramatischer Unfall am Sonntag zu Mittag auf der Badner Straße in Wr. Neustadt: Zwei Autos waren kollidiert, eine Lenkerin wurde beim Unfall vom Lenkrad eingeklemmt, konnte sich nicht mehr selbst befreien. Das Prekäre an der Sache: Es handelte sich bei der Lenkerin um eine Schwangere.

Nach dem Notruf rückte sofort ein Großaufgebot an Rettungskräften aus, um die Frau dem Auto zu befreien. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Frau ansprechbar, aber immer noch eingeklemmt. Die Florianis stellten das Lenkrad höher und halfen bei der Befreiung der Frau.

Frau jetzt im Spital

Nicht einmal 18 Minuten nach der Alarmierung konnte die Schwangere vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht werden, wird dort gerade eingehend untersucht.

"Solche Einsätze zeigen die Wichtigkeit der gemeinsamen Übung und wie sehr wir uns mit den anderen Organisationen nahezu blind verstehen können müssen", so Josef Bugnar von der Feuerwehr Wr. Neustadt. "Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Exekutive war bei diesem Einsatz - wieder einmal - vorbildlich und perfekt auf allen Seiten."



