Schwerer Crash: Frau (50) per Heli ins Spital geflogen

Zwei Lenkerinnen sind am Montag bei einer Pkw-Kollision in ihrem Heimatbezirk Wiener Neustadt verletzt worden. Die beiden Autos waren laut Polizei in Hochwolkersdorf jeweils mit der linke Seite frontal zusammengestoßen und auf eine Böschung geschleudert worden.

Eine 50-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" ins Krankenhaus geflogen, eine 29-Jährige wurde ins Spital gefahren.

Die jüngere Frau war um 6.45 Uhr auf der L148 Richtung Wiener Neustadt unterwegs gewesen, die ältere in die entgegengesetzte Richtung. Die Unfallursache war vorerst unbekannt. Beide Frauen wurden im Landesklinikum Wiener Neustadt behandelt.

(wes)