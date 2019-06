Schwerer Unfall: Zwei Pkw krachten frontal ineinander

Crash in Langenlois (Krems) am Sonntag gegen 11.10 Uhr: Zwei Pkw stießen laut Rotem Kreuz frontal zusammen, durch die Aufprallwucht wurde eine verletze Person in einem Auto eingeklemmt, sie musste von der Feuerwehr Langenlois befreit und notärztlich versorgt werden.

Drei weitere Verletzte wurden vom Notarzt aus Krems begutachtet und zur weiteren Abklärung wie die schwer verletzte Person ins Krankenhaus nach Krems gebracht. Die Feuerwehr nahm die Bergung der Unfallwracks vor.

Im Einsatz standen Feuerwehr, Polizei sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

