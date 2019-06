Schwerer Verkehrsunfall forderte vier Verletzte

In Fachelberg bei St. Leonhard am Forst (Melk) kam es zu einer Kollision zweier Fahrzeuge, wobei ein Pkw in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde.

Die insgesamt vier Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser Melk und Scheibbs gebracht.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)