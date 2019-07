Seegrotte in Hinterbrühl bleibt weiterhin gesperrt

Wegen technischen Mängeln musste die Seegrotte Hinterbrühl im Mai gesperrt werden. Seither werden in der beliebten Touristenattraktion Wartungsarbeiten durchgeführt – "Heute" berichtete. Eine Wiedereröffnung ist noch nicht in Sicht.

Sachverständige stellten nach Prüfung fest, dass noch mehrere Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen, teilte das zuständige Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus am Montag in einer Aussendung mit. Etwa beim Schaubergwerk muss noch ausgebaut werden. Genaueres zu den notwendigen Maßnahmen wurde nicht bekanntgegeben.

Bislang ist allerdings noch unklar, wann überhaupt mit den nötigen Arbeiten begonnen werden kann. Gegenüber dem ORF NÖ kündigten die Betreiber der Seegrotte, die Familie Schmaddebeck, aber an, dass man alle Arbeiten durchführen werde. Man will so rasch wie möglich wieder aufsperren können.

