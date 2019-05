Selbstüberschätzung: Per Heli von Berg geholt

Übermut tut selten gut ... sagte bereits die Oma. Diese bittere Lektion mussten zwei Kletterer (30, 31) jetzt auf die harte Tour lernen.

Der 30-jährige Steirer und der Wiener (31) waren am Donnerstag auf der Preiner Wand auf der Rax unterwegs, um klettern zu gehen. Dabei suchten sie sich den "Königschusswandsteig" aus, der zu einer der anspruchsvollsten Routen im Rax-Schneeberg-Gebiet zählt. Der Schwierigkeitsgrad liegt in Teilpassagen bei "D" bzw. "E", also "sehr schwierig" bzw. "extrem".

Bei Höhlenpassage war Schluss

Bei der Höhlenpassage, also jenem Abschnitt, der als schwierigster Teil eingestuft wird (D/E), ging dem Steirer schließlich endgültig die Puste aus, er rief bei der Bergrettung um Hilfe.

Das Team der Bergrettung Reichenau machte sich auf den Weg, zur gleichen Zeit hob der Polizeihubschrauber ab, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu retten.

"Er (Anm. der Steirer) wurde vom Hubschrauber des BMI geborgen und bei der nahe gelegenen Seehütte abgesetzt. Im Anschluss daran wurde er zusammen mit seinem Begleiter, der selbständig zur Hütte aufsteigen konnte, ins Tal geflogen", berichten die Bergrettung und die Landespolizeidirektion NÖ.





(nit)