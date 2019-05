Semmeringbahn wird komplett gesperrt

Ab 18. Mai wird die Semmeringbahn im Zuge von Sanierungsarbeiten elf tage lang totalgesperrt. So werden nun auch zwischen Wiener Neustadt und Mürzzuschlag Fernverkehrszüge im Schienenersatzverkehr geführt.

Der Nahverkehr fährt während vom 18. bis 28. Mai zwischen Neunkirchen und Mürzzuschlag im Schienenersatzverkehr. Im Zuge der Arbeiten werden einerseits drei der bekannten Viadukte (über Gamperl-, Wagner- und Rumplergraben) sowie die Gleise zwischen Payerbach und Breitenstein (Bez. Neunkirchen) erneuert.

In die Sanierung der Semmering-Bergstrecke werden 2019 nach Angaben der ÖBB 37,6 Millionen Euro investiert. 2026 soll dann der Semmering-Basistunnel in Betrieb gehen und die berühmte Bergstrecke ersetzen. Kürzlich kam es dort allerdings zu einem Zwischenfall beim Bau durch den Gestein in eine Röhre eindrang – "Heute" berichtete.

